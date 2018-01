Declaración de alto el fuego de Óglaigh na hÉireann (ONH)

El siguiente es el texto completo de la declaración de alto el fuego de Óglaigh na hÉireann.Fue dado a conocer en una rueda de prensa [el martes 23 de enero de 2018] en la que participaron el miembro del parlamento de Fianna Fáil Eamon O Cuiv y figuras sindicales de alto rango que han estado involucradas en conversaciones sobre el futuro del grupo.El veterano sindicalista norirlandés Peter Bunting, que ha formado parte de un grupo de mediadores que ha mantenido un diálogo con ONH durante los últimos dos años, ha sido el encargado de anunciar el alto el fuego.El liderazgo de ONH envía solidaridad a nuestros voluntarios, amigos y compañeros encarcelados.El movimiento anunció el año pasado que estábamos involucrados en una revisión interna sobre el futuro de la lucha republicana y nuestra propia participación en esa lucha. La revisión interna examinó los pros y los contras de la política y las tácticas de la lucha armada para lograr nuestros objetivos, dentro del entorno político, social y económico actual que enfrentan las comunidades que buscamos representar.ONH reconoce que el derecho del pueblo irlandés a utilizar la fuerza armada disciplinada para poner fin a la violación de la soberanía nacional irlandesa es incuestionable.Nuestro análisis ha concluido que, en estos momentos, el contexto no es el adecuado para un conflicto armado. Por lo tanto, el liderazgo de ONH anuncia que, con efecto inmediato, suspendemos todas las acciones armadas contra el estado británico.El liderazgo y los Voluntarios del ONH permanecen fuertes y con la cabeza alta (sin doblegarse ni quebrarse). Continuaremos protegiendo a nuestra membresía y bases en la medida que avanzamos en un espíritu de unidad y determinación para lograr nuestros objetivos políticos.FINThe leadership of ONH sends solidarity to our Volunteers, friends and imprisoned comrades.The movement announced last year that we were involved in an internal review over the future of republican struggle and our own involvement in that struggle.The internal review examined the pros and cons of the politics and tactics of armed struggle to achieve our objectives, within the current political, social and economic environment facing the communities we seek to represent.ONH accept that the right of the Irish people to use armed, disciplined force to end the violation of Irish national sovereignty is unquestionable. Our review has concluded that, at this time, the environment is not conducive to armed conflict. Therefore the leadership of ONH are announcing that, with immediate effect, we will suspend all armed actions against the British state.The leadership and Volunteers of ONH remain unbowed and unbroken. We will continue to protect our membership and base as we move forward in a spirit of unity and determination to achieve our political goals.ENDS